27-11-2017, G. Twickler

Caravan door brand verwoest in Musselkanaal

Musselkanaal - Aan de Hanne Bruininghstraat in Musselkanaal is een caravan verwoest door een brand. De caravan stond in een tuin, Ook materiaal wat er naast stond vatte vlam.

Het gaat zeer waarschijnlijk om brandstichting. De politie stelt een onderzoek in. Ook raakte 1 persoon door nog onbekende reden gewond, deze werd in een ambulance onderzocht en naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling.