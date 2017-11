28-11-2017, Johan Wildeboer 112Gr.

Schoorsteenbrand aan de Ripperdastraat in Appingedam

Appingedam - De brandweer van Appingedam en Delfzijl werden dinsdagmiddag omstreeks 14.22 uur gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Ripperdastraat in Appingedam.

Bij aankomst van de eerste hulpdiensten werd de woning gecontroleerd. Tijdens de verkenning werd geconstateerd dat de kachel in de woning rook veroorzaakte. De bewoners waren op dat moment niet thuis.

Bij de buren werd een deur geforceerd om te kijken of alles in orde was. Wat de rookontwikkeling exact veroorzaakte is onduidelijk.