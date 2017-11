28-11-2017, Politie Groningen & Haren Facebook

Woensdag fietsverlichtingscontroles in stad

Groningen - Woensdag zijn er allerlei verlichtingscontroles in de hele stad meldt Facebook Politie Groningen & Haren op haar Facebookaccount dinsdagavond.

In de winter/ herfstperiode is het al om 17:00 uur pikdonker, alsmede door veel regenval is het dan gevaarlijk op de wegen.

De politie houdt dus extra controles, je bent dus gewaarschuwd en maak dus je verlichting in orde !