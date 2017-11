De politie heeft onderzoek gedaan naar de rekeninghouders. Daaruit blijkt dat zij vermoedelijk gebruikt zijn als katvanger/geldezel. Dat houdt in dat hij zijn bankpas en pincode in ruil voor een geldbedrag heeft verkocht aan de oplichters. Het lijkt voor velen een aantrekkelijke manier om op een snelle manier gemakkelijk geld te verdienen. Je helpt echter criminelen om andere mensen op te lichten. Zodra de bank dat merkt, moet de katvanger het vaak alweer verdwenen geld terugbetalen. Met een enorme schuld tot gevolg. Ook hangt hem of haar een straf boven het hoofd wegens witwassen of fraude. Tenslotte komt de geldezel/katvanger op een soort zwarte lijst van banken, waardoor geld lenen of een hypotheek afsluiten een no go wordt. Meer informatie over deze vorm van bankrekeningfraude vind je op onze site.