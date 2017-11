De zaak werd dinsdagavond behandeld in de uitzending.

Werkwijze

In februari dit jaar werd een eigenaresse van een bedrijf gebeld door iemand die zich voor deed als medewerker van de belastingdienst. Mevrouw moest een groot geldbedrag overmaken naar twee verschillende rekeningnummers. Deed zij dit niet dan zou haar bedrijf failliet worden verklaard. Na politieonderzoek bleek dat een gedeelte van het geld werd gebruikt bij de aankoop van telefoons.

Onderzoek

De politie heeft onderzoek gedaan naar de rekeninghouders. Daaruit blijkt dat zij vermoedelijk gebruikt zijn als katvanger/geldezel. Dat houdt in dat hij zijn bankpas en pincode in ruil voor een geldbedrag heeft verkocht aan de oplichters. Het lijkt voor velen een aantrekkelijke manier om op een snelle manier gemakkelijk geld te verdienen. Je helpt echter criminelen om andere mensen op te lichten. Zodra de bank dat merkt, moet de katvanger het vaak alweer verdwenen geld terugbetalen. Met een enorme schuld tot gevolg. Ook hangt hem of haar een straf boven het hoofd wegens witwassen of fraude. Tenslotte komt de geldezel/katvanger op een soort zwarte lijst van banken, waardoor geld lenen of een hypotheek afsluiten een no go wordt. Meer informatie over deze vorm van bankrekeningfraude vind je op onze site.

Verdachten

In september plaatsten ze beelden van de twee verdachten, een man en een vrouw, op onze site. Daar kwamen enkele tips over binnen. Omdat er ook namen werden genoemd zijn de foto’s offline gehaald. De vermoedelijke identiteit van de mannelijke verdachte is inmiddels bekend. Het vermoeden bestaat dat hij in het buitenland verblijft. We zijn nog op zoek naar de vrouw. Daarom wordt er vanavond nogmaals aandacht aan de zaak besteed en is haar foto dit keer te zien in Opsporing Verzocht.

Woensdag is de herhaling Opsporing Verzocht te zien omstreeks 11.40 uur op NPO2. Herkent u de vrouw? Bel dan tijdens de uitzending naar de (gratis) Opsporingstiplijn op 0800-6070. U kunt ook live uw tip doorgeven via het second screen van de politie. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.