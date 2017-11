29-11-2017, redactie

Inbraak in kerkje van Zevenhuizen

Zevenhuizen(Leek) - In het kerkje aan het Hoofddiep in Zevenhuizen is dinsdagnacht ingebroken. Dat meldt een agent op Twitter.

De politie roept op als getuigen wat gezien hebben dat te melden via 09008844. Het is onbekend wat er buit is gemaakt.