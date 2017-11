29-11-2017, Oogtv.nl

Twintig tips inzake Halil Erol (Video)

Groningen - Na de uitzending van Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond twintig tips binnengekomen over de moord op Halil Erol uit Steenwijk.

De politie vermoedt dat het lichaam van Erol in 2010 in een woning aan de Doornbosheerd in stukken is gehakt, waarna zijn lichaamsdelen op verschillende plaatsen in ons land zijn teruggevonden. Tijdens de uitzending bleek dat in de woning aan de Doornbosheerd bloedsporen zijn gevonden.

Ook kwamen er tips binnen over de zakken waarin Erol’s lichaamsdelen verpakt zaten. De 39-jarige vrouw die in 2010 in het bewuste huis woonde is na haar aanhouding weer vrijgelaten, maar blijft verdachte.

