29-11-2017, 112Groningen

Sloop Holland Casino loopt volgens planning

Groningen - Vrachtwagens rijden af en aan bij het voormalig Holland Casino in Groningen. De sloop van het door brand verwoeste bedrijf op 27 augustus j.l. is in volle gang en zal zeker nog enkele maanden duren.

Enkele omwonenden, die tijdelijk hun huis moesten verlaten zijn inmiddels weer thuis. Holland Casino zal naar alle waarschijnlijkheid niet op deze locatie worden herbouwd. Er worden op dit moment meerdere locaties onderzocht, medio januari 2018 zal de beslissing vallen waar de nieuwbouw gaat plaatsvinden. De ondergrondse Parkeergarage zal waarschijnlijk wel blijven bestaan.