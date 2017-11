29-11-2017, Marc Dol 112gr.

Het brandt na vier dagen nogsteeds in Stadskanaal (Video)

Stadskanaal - De brand op het industrieterrein in Stadskanaal duurt voort. Maandagavond was de brand uitgebroken in een grote bult bij een recyclingsbedrijf aan de Wagenmaker in Stadskanaal.

Na een verwoede poging het vuur te doven heeft men vanwege de uitbreiding in de bult besloten het vuur gecontroleerd uit te laten branden. Dit kan nog enige dagen in beslag nemen. De brandweer lost elkaar af. Ook bleek de bult veel te hoog, zo`n 30 meter i.p.v de 6 meter die in de vergunning staan. Op de N366 staan matrix borden om te waarschuwen voor de rook die de weg overtrekt. Woensdagavond kwam er een kraan bij.