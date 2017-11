Tijdens de actie werden drie verdachten aangehouden. Een gespecialiseerd team van de politie, de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), gaat in de loop van de dag het drugslab ontmantelen.

Anonieme tips

Bij de politie kwam onlangs een anonieme tips binnen dat in de woning mogelijk een drugslaboratorium zou zitten. Reden om nader onderzoek te doen. Tijdens dit onderzoek kwam informatie binnen dat in de bossen bij Norg een aantal keren drugsafval was gedumpt. Voorbijgangers waren hier getuige van en werden bedreigd.

Inval woning

Nadat voldoende bewijs was verzameld, werd besloten om een inval in de woning te doen. Een arrestatieteam (AT) viel vanochtend vroeg het pand binnen. Daarbij werden drie mannen aangehouden, waaronder een 55-jarige man die staat ingeschreven op het adres. De twee andere verdachten zijn afkomstig uit Guatamala. Na de aanhoudingen werden de woning en de bijgebouwen doorzocht. In een schuur werd vervolgens een laboratorium aangetroffen voor de productie van synthetische drugs . Het LFO is inmiddels in Haulerwijk en doet nader onderzoek naar het soort synthetische drugs en gaat vervolgens het lab ontmantelen.

Mogelijke sluiting woning

Burgemeester Harry Oosterman van de gemeente Ooststellingwerf werkt nauw samen met de politie en het Openbaar Ministerie als het gaat om de aanpak van ondermijnende criminaliteit. “Dit wordt door de gemeente Ooststellingwerf niet geaccepteerd en we nemen al langere tijd maatregelen om deze praktijken aan te pakken. We gaan onderzoeken of we de woning voor een aantal maanden kunnen sluiten op grond van artikel 13B van de Opiumwet,” aldus Oosterman.

Verder onderzoek

Het politieonderzoek gaat uiteraard verder. De aangehouden verdachten worden in de loop van de dag door rechercheurs gehoord. Daarnaast verricht forensische opsporing sporenonderzoek in Haulerwijk en ook wordt gesproken met buurtbewoners en andere getuigen. Meer aanhoudingen en invallen op andere locaties sluit het onderzoeksteam niet uit.

Gevaarlijke situatie