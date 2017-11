30-11-2017, Jeroen Bos/ 112Groningen.nl

Ook donderdag nog veel vuur in Stadskanaal

Stadskanaal - De brand op het industrieterrein in Stadskanaal brand nogsteeds. Donderdag werd er een kraan ingezet om de brand uit elkaar te trekken.

Gisteren bleek al dat de bult veel te hoog is, zo`n 30 meter i.p.v de 6 meter die in de vergunning staat. Op de N366 staan nogsteeds matrix borden om mensen te waarschuwen voor de rook die de weg overtrekt.

Naar verluid duurt het nog dagen dat het eindelijk uit is. De brandweeer heeft de handen er vol aan.

Update:

De brand is echter nog niet geheel verholpen. Daarom heeft de Omgevingsdienst Groningen het bedrijf Talen gevraagd met een plan van aanpak te komen om verdere overlast en milieurisico’s te voorkomen. Het plan van aanpak is beoordeeld op de gestelde eisen en onvoldoende bevonden door de Omgevingsdienst Groningen, Veiligheidsregio en het Waterschap.

Per direct actie

Daarom heeft de Omgevingsdienst Groningen, namens de provincie Groningen, direct bestuursdwang opgelegd om verdere milieurisico’s en hinder naar de omgeving te voorkomen. Dit houdt in dat er direct actie wordt ondernomen om de brand te blussen en de locatie op te ruimen c.q. schoon te maken. Hiervoor zijn de hiertoe gecertificeerde bedrijven Van Gansewinkel en Falck Fire Academy ingeschakeld. Vandaag (donderdag) zijn de beide bedrijven gestart. De verwachting is dat binnen 2 weken de berg met afval is opgeruimd. Daarnaast zal er permanent toezicht zijn.

Mogelijke rookoverlast

In de komende dagen kan, ook door mogelijke verandering van windrichting, sprake zijn van rookoverlast. Hiervan kan mogelijk hinder worden ondervonden door bedrijven of inwoners. Op diverse manieren worden ze hierover geïnformeerd. Het advies is, zoals bij alle branden, uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te houden.

Voor informatie: www.provinciegroningen.nl

Tv Noord