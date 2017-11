Bij de start van één korps en de daarbij behorende reorganisatie, was de feitelijke sterkte van de Eenheid Noord-Nederland meer dan de door de Minister vastgestelde formatie in het inrichtingsplan van het korps. Dit was overigens ook de situatie in een aantal andere nieuw gevormde Eenheden. Vanwege de maximale sterkte van de politie, die ook landelijk is vastgesteld, heeft de politie de opdracht om vanwege de betaalbaarheid van de politieorganisatie, de eenheden in te richten conform het inrichtingsplan. Daar hebben de eenheden een aantal jaren de tijd voor gekregen. De eenheid Noord-Nederland heeft op dit moment nog een overbezetting van ongeveer 235 FTE en we hebben de eerste maatregelen om formatief in balans te komen reeds ingezet. Uiteraard wordt er voor gezorgd dat de cruciale functies die we nodig hebben voor het goed functioneren op orde blijven.

“De beschikbaarheid en onze dienstverlening staan niet ter discussie. We zijn er op cruciale momenten. Er komt iedere dag veel op onze politiemedewerkers af en dat vraagt veel van hen. Ik herken het gevoel dat er altijd meer werk is dan we aankunnen en daarom is het goed om samen met het lokale bestuur verstandige keuzes te maken wat we wel en niet kunnen doen. Ik heb het vertrouwen dat we het proces van in balans brengen samen met het Openbaar Bestuur, het Openbaar Ministerie en andere partners zorgvuldig begeleiden en sturen”, aldus Ronald Zwarter.