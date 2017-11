30-11-2017, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl

Het kan weer glad worden in Groningen e.o

Winschoten - Het kan vannacht glad worden in de hele provincie, daarbij is er ook nog kans op mist. Rijkswaterstaat was donderdagavond met verschillende strooiwagens op pad om de A7 en N33 te bestrooien.