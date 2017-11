01-12-2017, Facebook politie Nederland & Twitter Politie Nederland

Dit zijn de nieuwe politievoertuigen

Groningen/ Nederland - Politie auto`s zijn vaak het eerste wat je van de politie ziet. Wanneer ze bijvoorbeeld onderweg zijn naar een melding of als ze surveilleren in jouw buurt. Snel en veilig van A naar B komen, is een vereiste om hun werk te kunnen doen.

Donderdag presenteerde de politie vier nieuwe politievoertuigen die de komende vier jaar in het straatbeeld verschijnen. De Mercedes-Benz B-klasse en Vito: De nieuwe Basis Politie Voertuigen die zowel technisch als in het gebruik voldoen aan hun eisen. Ook voor de hondenbrigade komen er twee voertuigen die helemaal up-to-date zijn. Het nieuwe model is een speciaal voor de hondenbrigade ingerichte versie van de Mercedes-Benz Vito. Daarnaast krijgt ook de bekende Volkswagen Touran een update zodat de honden en hun geleiders goed uitgerust kunnen werken aan een veilig Nederland. Bekijk de eerste beelden en hoor wat de agenten én politiehond Bumper, die er uiteindelijk mee gaan werken, van de nieuwe voertuigen vinden!