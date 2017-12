01-12-2017, Marc Dol 112gr.

Echtpaar dood in woning Vlagtwedde (Video)

Vlagtwedde - In een woning aan de Weenderstraat in Vlagtwedde zijn vrijdagmorgen twee doden aangetroffen. Dat meldt de politie via Twitter. Rond 09:00 uur kwam de melding binnen bij de politie. Het gaat om een man en een vrouw.

Er was sprake van een verwarde man en de straat werd afgesloten voor alle verkeer. Alle hulp kwam te laat toen men de woning betrad. Wat er gebeurt is in de woning is nog onduidelijk op dit moment. Als het gaat om een familiedrama is nog onduidelijk. Het gaat om een ouder echtpaar melden buren. De politie gaat nu nu onderzoek doen naar de doodsoorzaak van de slachtoffers. De recherche is nu bezig met sporenonderzoek. Tv Noord