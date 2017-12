04-12-2017, https://www.crisis.nl/nl-alert Bron

Vandaag weer een testalarm NL-Alert

Groningen - Bij een noodsituatie in jouw omgeving wil je weten wat je moet doen. Daarom is er NL-Alert. Als bij jou in de buurt een ramp gebeurt, dan ontvang je een tekstbericht op je mobiel.

Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Ga nu naar de instelhulp en stel je mobiel in.

Weet wat je moet doen

NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een terroristische aanslag, of noodweer.

Op maandag 4 december om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Als je het controlebericht ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert.

Zo werkt NL-Alert

De overheid zendt een tekstbericht uit naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers.

De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. Je ontvangt hierdoor NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Je naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend

Stel je mobiel in

De NL-Alert instelhulp geeft aan of jij je mobiel kunt instellen voor NL-Alert. Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit nog zelf doen. Ga nu naar de instelhulp en stel je mobiel in.

4 december om 12:00 uur is er een testalarm.



