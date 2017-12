01-12-2017, Martin Nuver 112Gr.

Kind met voet vast in spaken bij Claremaheerd

Groningen - Op de Claremaheerd in Beijum is vrijdagmiddag rond 14:00 uur een meisje vast komen te zitten in de spaken van een soort bakfiets. De brandweer was niet nodig, het kind was al los.

De motorambulance kwam ter plaatse, maar de verwondingen vielen gelukkig mee. Het kind werd teruggebracht naar school en ging voor de zekerheid langs de huisarts.