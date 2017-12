02-12-2017, Michael Huising 112gr. & Marc Dol 112gr.

Particuliere brandweer blust nog dagen in Stadskanaal (Video)

Stadskanaal - Ook zaterdagmorgen is men nog steeds druk bezig om de brand uit te krijgen in Stadskanaal. Afgelopen maandagavond brak de brand uit. Inmiddels is de brandweer van o.a Stadskanaal gestopt met blussen en zijn ze overgenomen door Falck.

Falck blust nu de brand en ze hebben voertuigen gehuurd bij Kenbri Firefighting. Ze zijn met een tankautospuit , een hoogwerker en een logistiek voertuig ter plaatse. Vermoedelijk gaat het nog een aantal dagen duren dat de brand uit zal zijn. Ook is een kraan bezig de hoop rommel uit elkaar te trekken. De beelden(eerste film van zaterdagmiddag) Zie ook Tv Noord