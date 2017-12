03-12-2017, Michael Huising 112gr. & Marc Dol

Grote brand in Stadskanaal eindelijk geblust (Video)

Stadskanaal - De grote brand die op het industrietrein in Stadskanaal woedde is uit. Dat meldt de Provincie Groningen zondagmiddag.

Sinds maandagavond 27 november woedde er een grote brand bij recyclingsbedrijf A.Talen in Stadskanaal. De hele week was de brandweer druk bezig met het bestrijden van de brand.



Met behulp van kranen werd de metershoge bult uit elkaar getrokken en geblust. Zie ook Dvhn