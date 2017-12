03-12-2017, Anja Tehupeiory-Wester 2 foto`s en Circus Renz

Circus Renz Berlin komt op nieuwe locatie

Groningen - Na lang onderhandelen met de gemeente Groningen is de kogel door de kerk. Het 2e Groot Winter Kerstcircus Groningen gaat door en wel op een geheel nieuwe locatie.

Het voormalige Gremi-terrein op de hoek van de Bornholmstraat, Helsinkistraat en Osloweg ( tegenover Bauhaus) zal

het decor worden van een fantastische circusshow.



Circus Renz Berlin is er trots op om voor de 2e keer het kerstcircus in Groningen te mogen verzorgen en zal proberen hier een vaste

traditie van te maken, mede omdat het het enige grote kerstcircus is in Noord-Nederland.

Het circus zal de komende week beginnen met de opbouw van het grote circusdorp wat op zich al een ware happening is. Er moeten 3 grote tenten worden

opgebouwd, vloeren gelegd worden, nutsvoorzieningen worden aangelegd en de dierenverblijven moeten natuurlijk optimaal gemaakt worden. Dit is

echter iets waar de 30 personeelsleden van het circus de hand niet voor omdraaien.

Als dan alles is opgebouwd zullen er van 23 december t/m 7 januari dagelijks om 15.00 uur shows te bewonderen zijn, met uitzondering van nieuwjaarsdag.

In de heerlijk verwarmde, in kerstsfeer opgebouwde circustent kunt u dan genieten van een keur aan artiesten uit geheel Europa. U kunt kijken naar spectaculaire luchtacrobatiek, clowns, diablo-/jongleeracts en natuurlijk, zoals bekend van circus Renz, vele dieren. Edele Friese en Arabische paarden, pony's,

Siberische steppekamelen en honden zullen allemaal van de partij zijn in de ruim 2 uur durende show.

Natuurlijk is het Groot Winter Kerstcircus Groningen het ideale uitje tijdens de kerstvakantie.

In uw brievenbus, in winkels en in de lokale

kranten en op www.circus-renz-berlin.nl zullen kortingskaarten verschijnen waardoor u nog voordeliger een bezoek aan het circus kunt brengen.

Talentenjacht:

Het groot Winter Kerstcircus Groningen is, bij wijze van proef, vorig jaar begonnen naar het zoeken van plaatselijk talent. De winnaar verdiende

hiermee een optreden in alle voorstellingen van het circus. Dit is zo goed bevallen dat men dit deze editie ook weer gaat doen. Dus heb je talent op

allerlei gebied dan kun je je opgeven op het emailadres: [email protected] . Op zaterdag 16 december om 14.00 uur zal je dan worden

uitgenodigd om deel te nemen aan de auditie. De winnaar wint wederom een optreden in alle shows van het kerstcircus. Dus kun je zingen, dansen,

een circusact of een ander kunstje, meld je aan en wie weet sta je straks te schitteren in de circuspiste.