03-12-2017, Johan Wildeboer-112Groningen & Patrick Wind

Vier auto's botsen op knooppunt Julianaplein

Groningen - Zondagmiddag zijn bij een verkeersongeval op het knooppunt Julianaplein bij Groningen vier auto’s beschadigd geraakt door een ongeval.

Het ongeluk gebeurde even voor twee uur zondagmiddag. Het is onduidelijk of er mensen gewond raakte bij het ongeluk.

Door het ongeval was het verkeer op het Julianaplein enige tijd ontregeld. Een bergergingsbedrijf heeft meerdere auto’s afgesleept.

Tv Noord

Dvhn