03-12-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Automobilist botst op boom langs de Hoofdweg

Scharmer - Op de Hoofdweg bij Scharmer is zondag aan het begin van de avond een auto op een boom gebotst.

De bestuurder van de auto verloor door een nog onbekende reden de controle over het voertuig en botste op een boom. De man is door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd en later door de politie meegenomen. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.