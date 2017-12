04-12-2017, Politie Groningen & Haren Facebook

Agressieve winkeldief onder invloed aangehouden

Groningen - Afgelopen zaterdag werden agenten naar de Jumbo aan de Beren gestuurd omdat het personeel moeite had om een agressieve winkeldief onder controle te krijgen.

Toen de agenten ter plaatse kwamen konden ze de winkeldief de boeien om doen. Terwijl ze de Jumbo verlieten spuugde de verdachte een medewerker van de Jumbo in zijn gezicht. Op het buro verklaarde de 43-jarige verdachte dat hij drug en alcohol had gebruikt. Sinds kort kunnen zij zelf een speekseltest doen bij een verdachte om vast te stellen of hij onder invloed is van een drugs.

Uit de speekseltest bleek dat de verdachte inderdaad onder invloed was van meerdere drugs. Hierop hebben ze een bloedproef af laten nemen door een arts. Het bloed werd door het NFI onderzocht op de soort en hoeveelheid aanwezige middelen, de uitslag wordt meegenomen in het strafproces. De verdachte is na de test ingesloten en twee dagen verhoord.

Maandag is hij heengezonden en heeft hij van het Openbaar Ministerie een dagvaarding meegekregen met een datum waarop hij zich mag melden voor de zitting. http://www.geweldonderinvloed.nl/