04-12-2017, 112Groningen

Fietser gewond bij ongeluk aan de Noorderstationsstraat

Groningen - Op de Noorderstationsstraat heeft maandagavond een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. Bij het ongeluk raakte één persoon gewond.

Ambulancepersoneel ontfermde zich ter plaatse over het slachtoffer. Na een behandeling in de ambulance is het slachtoffer met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Zowel de auto als de fiets raakten bij het ongeluk beschadigd. De politie heeft de fiets meegenomen naar het bureau. De auto kon zelfstandig de rit vervolgen.