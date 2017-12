‘De Eenheid Noord-Nederland krijgt een rasechte oosterling als politiechef, die beschikt over ruime ervaring op dat niveau in het zuidelijkste deel van Nederland’, reageert korpschef Erik Akerboom op de overstap van Gery Veldhuis. ‘Hij is geboren en getogen in Twente en bracht het tot plaatsvervangend korpschef van Drenthe. In die periode droeg hij bij aan een intensievere operationele en bedrijfsmatige samenwerking met Friesland en Groningen. Gery Veldhuis leerde in Limburg de ins en outs van grensoverschrijdende samenwerking tussen drie landen kennen, wat meerwaarde heeft voor zijn nieuwe eenheid. Daar komt bij dat zowel Limburg als Noord-Nederland met een aantal vergelijkbare uitdagingen kampt op maatschappelijk en crimineel gebied. Kortom, de juiste man op de juiste plaats. Ik feliciteer hem, de medewerkers van de eenheid en de burgers in deze regio met zijn benoeming.’

Extra speciaal

'Bijna tien jaar werkte ik met hart en ziel in en voor dit gebied’, vertelt Veldhuis. ‘Ik koester die periode en de Limburgers – mijn politiecollega’s op de eerste plaats. Toch vind ik het tijd voor verandering. De Limburgse politie staat er nu en kan het verschil maken. Mijn eenheid draag ik dan ook met een gerust hart over. Terugkeren naar Noord-Nederland voelt als thuiskomen. Dat maakt het extra speciaal. In beide streken heerst een gevoel van achterstelling ten gevolge van vergrijzing en krimp. Immigratie versterkt er onzekerheden en zowel Noord- als Zuid-Nederland kampt met drugscriminaliteit. Ik heb in Limburg ondervonden wat dit soort kwesties doet met burgers. Hoe belangrijk onze lokale verankering onder zulke omstandigheden is. Met andere woorden, kansen en knelpunten te over in Noord-Nederland. Leiding geven aan een eenheid die daar nu en in de toekomst effectief op inspeelt en verder versterken wat is opgebouwd, ervaar ik als een prachtige nieuwe uitdaging.’

Loopbaan