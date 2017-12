05-12-2017, Politie Groningen & Haren Facebook

Tips over illegaal vuurwerk ?

Groningen - Het afsteken van illegaal vuurwerk of het experimenteren met vuurwerk kan levensgevaarlijk zijn.

Zowel voor degene die het afsteekt als voor de mensen er omheen. Ook de opslag van illegaal vuurwerk leidt tot levensgevaarlijke situaties.

Weet jij meer over de opslag of handel? Bel dan de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000 of online

