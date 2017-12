05-12-2017, Patrick Wind & redactie M. Nuver

Gewonde bij brand Rembrand van Rijnstraat (Video)

Groningen - Aan de Rembrandt van Rijnstraat in Groningen woedde dinsdagmiddag een forse brand in een woning. Er was veel rookontwikkeling.

De brandweer heeft snel opgeschaald naar het sein ‘middel brand’. Dat houdt in dat er een extra bluswagen komt assisteren bij het blussen van de brand. Minimaal 1 persoon is gewond uit de woning gehaald. Er waren drie ambulances. De traumahelikopter is uit voorzorg ook gealarmeerd. Update: 1 persoon is per ambulance naar het brandwondencentrum in het Martiniziekenhuis gebracht. De helikopter piloot heeft daar de arts weer opgehaald. Tv Noord