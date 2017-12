05-12-2017, Johan Wildeboer 112Gr.

Kind met voet vast in spaken

Hoogkerk - In de Maresiusstraat in de wijk Gravenburg is bij de Vensterschool een meisje met haar voet vast komen te zitten in de spaken. Dat gebeurde klokslag 15:00 uur.

De brandweer heeft de spaken los geknipt waarna het meisje met verwondingen aan haar voet naar binnen werd gebracht. De ambulance kwam ter plaatse om het meisje te behandelen.