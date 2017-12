05-12-2017, Jeroen Bos - 112Groningen.nl

Meerdere ongelukken op de A7 zorgen voor files

Scharmer - Op de A7 zijn dinsdag aan het einde van de middag meerdere ongelukken gebeurd. Ter hoogte van Scharmer botsten twee personenauto's op elkaar. Bij het ongeluk raakte niemand gewond, wel raakten beide auto's fors beschadigd.

Honderd meter verderop is een auto met aanhangwagen in de geschaard in de berm terecht gekomen.

Het verkeer moet rekening houden met flinke vertraging.