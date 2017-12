05-12-2017, redactie/ ingezonden

9 december vuurwerkshow in Hoogkerk

Hoogkerk - Zaterdag 9 december is er een vuurwerkshow aan de Ruskenveenseplas om 19.00 uur. Dit wordt een demo vuurwerkshow waar Giezen de producten schiet die ze ook verkopen, met daarna een spetterde knallende finale !!!

Uiteraard is alles wat geschoten wordt te koop in hun winkel of online in de webshop.

Vuurwerk Giezen Hoogkerk (Middenweg)