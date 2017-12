06-12-2017, redactie

78-jarige vrouw weer terecht

Groningen - De 78-jarige vrouw die sinds dinsdag werd vermist is weer terug gevonden. Er werd flink gezocht dinsdagavond.

De vrouw werd woensdagmorgen door mensen in de omgeving van haar woning aangetroffen. Ze woonde in de Mercator in Lewenborg.

Helikopter

De politiehelikopter rukte dinsdagnacht om 03:00 uur uit om haar te zoeken. Via WhatsApp Alert Groningen werd vanmorgen bekend dat ze terecht is.