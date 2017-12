06-12-2017, Jan Pieter Nieuwenhuis 112gr.

Aanvoer band bieten wordt vervangen

Hoogkerk - De aanvoer van suikerbieten zal tot zaterdag stilliggen vanwege de vervanging van de aanvoerband van de bieten. Eerder deze campagne is deze band twee keer gerepareerd.

Vannacht is bij inspectie gebleken dat de band mogelijk weer zou breken. Er is besloten om de band te vervangen. Dit kost circa drie dagen. Voorzien wordt dat de aanvoer van bieten op zaterdag weer hervat wordt. Na de vorige storingen was besloten een nieuwe band te bestellen.

Nu is besloten niet weer een reparatie te doen maar de nieuwe band te gaan gebruiken. De campagne duurt nog ca 2 maanden en daarom is gekozen voor een oplossing die meer zekerheid geeft. De fabriek draait wel door op diksap dat eerder deze campagne al geproduceerd was en in voorraad ligt.

