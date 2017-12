06-12-2017, Martin Nuver 112Gr.

Brandlucht in pand Van Swietenlaan na sluiting TL lamp

Groningen - Bij een verhuurbedrijf aan de Van Schweitzerlaan in de stad was woensdagmiddag om 12:40 uur een melding van een ongeval prioriteit 2.

Ter plaatse bleek een kleine trafo van een TL lamp te zijn doorgebrand, daardoor rook het wat branderig in een kantoor unit. De brandweer deed een nacontrole. Daarna keerden ze terug naar de kazerne.