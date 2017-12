07-12-2017, Martin Nuver video & Mark Heikens

Reportage: Marineduikers en EOD oefenen in de Eemshaven (Video)

Eemshaven - In een uitdagend scenario kwamen donderdagmorgen marineduikers van de Defensie Duikgroep in actie tijdens een havenbeschermingsoefening in de Eemshaven.

De duikers oefenen in de periode van 4 tot en met 8 december samen met hun collega’s van de maritieme explosieven opruimingsdienst (MAREOD), een Maritime Advanced Search team en de politie Noord Nederland. De oefeningen worden gecoördineerd door de Veiligheidsregio Groningen



Defensie, politie en de Veiligheidsregio zijn structurele veiligheidspartners. Defensie kan civiele autoriteiten ondersteunen wanneer nodig in tijden van rampen en crises. Om daar optimaal op voorbereid te zijn wordt regelmatig gezamenlijk geoefend.





De Defensie Duikgroep houdt jaarlijks viermaal een havenbeschermingsoefening in verschillende havens in Nederland. Het is de eerste keer dat de oefening plaatsvindt in de Eemshaven in Groningen. Wij waren er bij en namen een kijkje bij het persmoment. Tv Noord