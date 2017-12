07-12-2017, Patrick Wind & M.Nuver

Persoon geëlektrocuteerd bij werkzaamheden en overleden (Video)

Groningen - Op de Meerpaal in Groningen is donderdag aan het eind van de middag een dodelijk slachtoffer gevallen. De identiteit is nog onbekend.

Dit gebeurde bij werkzaamheden bij een elektriciteitshuisje. Vermoedelijk gaat het om bedrijfsongeval meldt de politie. Ongeveer 800 huishoudens in de wijk lewenborg zaten tot 19:00 uur zonder stroom. De politie gaat onderzoeken hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Vrijdag volgt een persbericht Dvhn Telegraaf Oogtv Tv Noord