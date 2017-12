07-12-2017, Martin Nuver/112Gr.

Man met been tussen wal en schip, ernstig beenletsel (Video)

Groningen - Donderdagmiddag is een man in de Oostersluis met zijn been klem komen te zitten tussen wal en schip. Hierdoor heeft hij ernstig beenletsel opgelopen.

Naast de ambulance en politie is ook de traumahelikopter vanaf vliegveld Eelde ter plaatse gekomen voor medische asisstentie. De man is korte tijd behandeld en later met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.