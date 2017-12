09-12-2017, Martin Nuver/112Gr.

Man moet voet missen na ongeval bij Oostersluis (Video)

Groningen - Just Vink van Theater te Water is de man die donderdag zeer ernstig gewond raakte bij een ongeluk met zijn schip in de Oostersluis in Groningen. Meldt Rtvnoord.

Dat gebeurde donderdagmiddag. Naast de ambulance en politie is ook de traumahelikopter vanaf vliegveld Eelde ter plaatse gekomen voor medische asisstentie. De man is korte tijd behandeld en later met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hij was blijven steken in een aantrekkende tros. Update: De man moet zijn voet missen na het ongeval. Aldus Rtvnoord. Oogtv