07-12-2017, Diverse collega’s van brandweer Groningen

Thijs Zondag zijn laatste dienstweek bij brandweer(OVD)

Groningen - Thijs is OVD brandweer in het rayon midden en had zijn laatste dienstweek. Zijn OVD collega’s hadden op 6 december een laatste uitruk geënsceneerd, samen met de collega’s van de dagdienst en de beroeps van de Stad.

De politie en de ambulancezorg hielpen ook mee. Thijs gaat per 1 januari met functioneel leeftijd ontslag (FLO).

Thijs kreeg een verzoek via de meldkamer of hij contact op wilde nemen met de politie, die hadden na een grootschalig onderzoek mensen aangehouden en vertrouwde de situatie binnen niet ( een vreemde geur en mogelijk onveilig voor de politie om in te werken). Hiervoor wilde ze afstemming hebben met de brandweer. Ondertussen waren al zijn collega’s, vrouw, vrienden, dochter en kleinzoon aanwezig om Thijs uiteindelijk te verrassen.

Toen Thijs bij het café naar binnen werd gelokt werden net 3 arrestanten (collega’s en vriend) met kabaal naar buiten gebracht. Ondertussen meldde de politie dat er ook brand was en dat deze zich uitbreidden.

Uiteindelijk kwam Thijs binnen en ontdekte zijn verrassing.

Onder het genot van een drankje is hebben we daarna nog even nagepraat in het café bij de ijsbaan op de grote Markt.

Thijs bedankt voor je inzet afgelopen jaren voor de brandweer en de burgers in de Stad en de provincie Groningen.