07-12-2017, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl

Nieuwe tankautospuit voor brandweer in Winschoten (video)

Winschoten - Donderdagavond werd aan de brandweer in Winschoten een nieuwe tankautospuit overgedragen. De nieuwe tankautospuit maakt onderdeel uit van vijftien nieuwe tankautospuiten die Brandweer Groningen de komende drie jaar in gebruik neemt.

De nieuwe tankautospuit is al vanaf 25 augustus in bezit van de brandweer in Winschoten, maar er is tot op heden alleen mee geoefend. Vanaf morgen wordt die ook daadwerkelijk gebruikt voor de uitruk. Het nieuwe voertuig beschikt over een grotere watertank en manschappencabine. Verder heeft de auto betere verlichting door ingebouwde schijnwerpers en een langere lichtmast. Ook is de auto veiliger doordat hij adaptief remt en een snelheidsbegrenzing heeft wanneer er niet onder prio één gereden wordt.

Nieuwe tankautospuit voor de overige posten

Van de vier posten in de gemeente Oldambt is Winschoten de derde post die een nieuwe tankautospuit krijgt. Bad Nieuweschans en Finsterwolde gingen Winschoten voor. Scheemda krijgt geen nieuwe tankautospuit. Onder andere de posten Nieuwe Pekela, Siddeburen, Delfzijl en Stad zijn als volgende aan de beurt om een nieuwe tankautospuit te ontvangen. De overdracht

De locatie van de overdracht was in de kazerne van Winschoten waar ook het publiek een kijkje kon nemen.