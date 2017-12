08-12-2017, Martin Baar & Martin Nuver 112Groningen.nl

Uitslaande brand in flat: 15 mensen tijdelijk uit huis (Video)

Groningen - De brandweer van Groningen is vrijdagmorgen opgeroepen voor een woningbrand aan de Plutolaan in Groningen. 15 mensen moesten uit hun woningen.

Omstreeks kwart over acht brak de brand uit in een woning in een flat. Al snel werd er door de meldkamer opgeschaald naar het sein; 'Middel Brand', dat houdt in dat er een extra blusvoertuig komt assisteren bij het blussen van de brand. Bij aankomst van de brandweer was het vuur uitslaand. Door snel handelen kon erger worden voorkomen. Bij de brand raakte niemand gewond. De woning heeft grote schade. Update: Om 09:15 uur mochten de bewoners weer hun huis in. Tv Noord Oogtv(tv) Dvhn