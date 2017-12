08-12-2017, redactie

Kwekerij gevonden na vondst van vuurwerk

Bellingwolde - Vanwege de vondst van illegaal vuurwerk heeft de politie een inval gedaan in een woning in Bellingwolde.

Ze troffen daar toen een hennepkwekerij aan. Ondervindt u overlast van vuurwerk meldt het bij de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000