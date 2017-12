In Groningen,Ter Apel, Haulerwijk en Herbaijum trof de politie drugslabs, hennep, vuurwapens en veel geld aan.

Max Daniel, hoofd operatiën binnen de politie Noord-Nederland: ‘Ik ben daar zeer tevreden over. Met deze nieuwe werkwijze van dynamisch sturen hebben we goud in handen.’ Dynamisch sturen brengt in feite alle informatie bij elkaar. Meldingen die eerder als losse tips werden beschouwd, kunnen door analyse van big data en informatiesystemen veel beter geplaatst worden. ‘Het kunnen de puzzelstukjes zijn die we nog misten’, zegt informatiespecialist Maaike Jansen.

In beeld

Informatiespecialisten van de noordelijke politie brachten de afgelopen twee jaar de ruim 1000 belangrijkste bij de politie bekende ondermijnende criminelen (o.a. drugsproducenten, en -dealers, afpersers en mensenhandelaren) in Noord-Nederland letterlijk in beeld. Alle personen staan door middel van gekleurde puntjes in een groot schema, waarin verbindingsstreepjes tussen groepen samenwerkende criminelen aantonen hoeveel dwarsverbanden er zijn en hoeveel onderlinge samenwerking er is. Elke dag wordt er aan het ‘zichtbare crimineel speelveld’ nieuwe informatie toegevoegd. Op deze manier worden verschuivingen in het schema direct zichtbaar.

Slimme techniek

De komende jaren moet de interactieve kaart worden uitgebreid met criminelen in de rest van het land. ‘En uiteindelijk willen we dat ook internationaal realiseren, zegt Jansen. Samen met Annemarie van der Meer bedacht en ontwikkelde ze deze slimme techniek. ‘Ons team van informatiemedewerkers, de recherche, de forensische opsporing de basisteams en partners kunnen zo op een snelle manier tot hele mooie resultaten komen.’ Jansen en Van der Meer stelden vast dat er door de recherche en het Openbaar Ministerie te vaak keuzes moesten worden gemaakt op basis van gedateerde informatie, gebundeld in lijvige en tijdrovende rapporten. Veel werd gedaan op het onderbuikgevoel. Dan werden verdachten A en B achterover getrokken, omdat een goed idee leek.’ Daniel: ‘Maar wat schiet je ermee op als na anderhalf jaar rechercheren iemand voor vier maanden het gevang ingaat en daarna gewoon weer verdergaat met ondermijnende criminaliteit?’

Efficiëntie