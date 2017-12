09-12-2017, Martin Nuver 112Gr.

Kop/staart aanrijding met 1 gewonde

Groningen - Bij een kop-staart ongeval op de Peizerweg in Groningen is zaterdagmiddag om 14:00 uur een persoon gewond geraakt. Een middagje kerst inkopen liep even anders dan gepland. Zo haal je een kerstboom en zo is je auto total loss.