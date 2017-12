10-12-2017, Joey Lameris/112Gr.

Gaslucht in woning laat brandweer uitrukken

Groningen - Zondagmiddag moest de Groninger brandweer uitrukken voor een ongeval aan de S.O.J. Palmelaan.

Toen men ter plaatse was ging de brandweer meteen op onderzoek uit in de woning. De brandweer heeft verschillende metingen verricht maar kon niks meten. Na ongeveer 15 minuten keerde men terug naar de kazerne. Waar de lucht vandaan kwam is niet bekend.