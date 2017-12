10-12-2017, Micheal Huising-112Groningen

Jongen bevrijd van dak in Veendam

Veendam - Zondag aan het begin van de middag werd de hoogwerker van Veendam gealarmeerd voor een dienstverlening aan de Ds. Petersenstraat.

Tijdens een kerkdienst in het gebouw van de Ubbo Emmius was een groepje kinderen aan het voetballen op het plein. De bal belandde hierbij op het plat dak op zo'n 10 meter hoogte. Een van de jongens wist het dak via de regenpijp te bereiken om de bal te halen. Alleen naar beneden leek een stuk lastiger en werd ook niet veilig bevonden door de aanwezige ouderen.

Hierop werd de hulp van de brandweer ingeroepen. Deze kwamen graag ter plaatse en wisten de jongen weer snel op de grond af te leveren. Met een mooi verhaal rijker, vervolgde iedereen daarna zijn weg.