10-12-2017, redactie & Sander Graafhuis 112Haren.nl

Twee doden gevonden in woning Haren

Haren - Zondagavond zijn twee overleden personen aangetroffen in een woning aan de Westerse Drift in Haren. Dat meldt de politie.

De politie doet momenteel onderzoek. Zondagmiddag werden er ook twee personen dood gevonden in een woning in Assen. Tv Noord Dvhn