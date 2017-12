10-12-2017, Marc Dol 112Gr.

Brandweer voor dichte deur na brandmelding

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal werd zondagavond opgeroepen voor een brandmelding aan het Europaplein in Stadskanaal.

Bij aankomst van de brandweer bleek rookontwikkeling te zijn in het magazijn van een winkel. Omdat het magazijn afgesloten was, heeft de brandweer de deur moeten forceren. Nadat de deur van het magazijn geforceerd was kon men met een verkenning beginnen. Er bevond zich rook in het magazijn, maar de brandweer heeft niet kunnen vinden wat die rook veroorzaakte.