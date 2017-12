10-12-2017, Jeroen Bos & Gerrie de Groot/ OldambtNu.nl

Strooiwagens bestrijden gladheid in de gemeente Oldambt (video)

Winschoten - U heeft ze vast al zien rijden de strooidienst van de gemeente Oldambt, of te wel de helden van de weg. Deze mannen en vrouwen van de buitendienst zijn met man en macht, non stop bezig om de aangewezen straten te strooien.

De gemeente Oldambt krijgt dagelijks telefoontjes met de vraag; ‘Waarom komt de strooidienst niet door mijn straat, of… Waarom rijden ze er wel langs maar strooien ze niet?’ een simpel antwoord… de gemeente Oldambt moet een keuze maken met hun strooiroute. In principe strooien ze in eerste instantie de doorgaande en belangrijke wegen. Denk daarbij aan een straat bij een school, de industriewegen en de wegen die naar een boerderij lopen word gestrooid.





Dit is wegens de veiligheid. Het vrachtverkeer gaat dagelijks door. Boeren kunnen niet lang met hun melk of vee blijven zitten. Als dit transport zal moeten stoppen zal dit schade aanrichten in de economische markt.





Gladheidcoördinatoren

De gladheidcoördinatoren worden bij de beslissing om te gaan strooien ondersteund door een gladheidmeteoroloog van Meteoconsult uit Wageningen. De situatie van de wegen wordt gedurende de periode van 1 november tot 1 april 24 uur per etmaal door dit bedrijf in de gaten gehouden. Hiertoe hebben zowel de gladheidcoördinatoren als Meteoconsult toegang tot het meetpunt aan de Zwaagsterweg te Scheemda.