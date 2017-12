11-12-2017, 112Groningen

Vrachtwagen glijd in de sloot bij Ter Apel

Ter Apel - Op de Nul-weg met de kruising N366 bij Ter Apel is in de nacht van zondag op maandag rond 03.00 uur een vrachtwagen van de weg gegleden.

Voor zo ver bekend is de chauffeur er zonder verwondingen af gekomen. Een berger is momenteel bezig op de combinatie te bergen.