11-12-2017, Johan Wildeboer-112Groningen

Auto in de sloot bij Baflo

Baflo - Op de Eenrummerweg bij Baflo is een bestuurder met zijn voertuig in de sloot beland.

De man schatte een bocht even verkeerd in, waarna de auto begon te glijden en in de sloot tot stilstand kwam. Autoberger Faber moest er aan te pas komen om de auto weer uit de sloot te takelen. Een geluk voor de man is dat zijn auto geen schade opliep.